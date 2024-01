Pour sa console portable Next Lite, AYANEO délaisse Windows pour HoloISO

Ce ne sont pas des processeurs de première jeunesse : oubliez l’architecture CPU Zen 4 et RDNA 3 des Ryzen Z1 qui équipent les ASUS ROG Ally et Lenovo Legion GO. Avec la Next Lite, console portable d’entrée de gamme, nous revenons en 2020, à l’époque des APU Zen 2/Vega.