Steam Deck OS sur votre PC ? C'est possible avec HoloISO

Au rang des déconvenues, HoloISO a quelques problèmes avec certains GPU. On apprend par exemple que les cartes graphiques NVIDIA peuvent se bloquer lors de son exécution et que les GPU/iGPU Intel nécessitent un downgrade de Gamescope et MESA afin de pouvoir démarrer une session Steam Deck.

Accessible gratuitement sur GitHub, où toutes les indications pour l'installation sont données, HoloISO requiert du reste 4 Go de mémoire flash et un le cas échéant un GPU AMD compatible avec Vulkan et VDPAU. L'appareil utilisé pour l'installation doit aussi profiter d'un UEFI et doit avoir son démarrage sécurisé désactivé.