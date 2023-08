Legion GO : Lenovo aussi se lance dans la console portable ?

De la même manière qu'ASUS utilise sa marque ROG (Republic of Gamers) pour accompagner la console Ally, Lenovo met à profit le nom de Legion pour cette console GO qui doit toutefois encore être officialisée.

Relayé par Videocardz, c'est le site Windows Central qui, le premier, parle de cette nouvelle console. On se souvient qu'il y a quelque temps, une Legion Play avait fait parler d'elle : il s'agissait d'une machine Android, focalisée sur le cloud gaming, un peu comme la Logitech G Cloud. Jamais sortie, la Play est en photos pour vous donner une idée du design utilisé par Lenovo.

Dans le cas de la Legion GO, on se rapproche bien davantage du Steam Deck ou de la ROG Ally notamment. Les premières informations évoquent ainsi une puce AMD Phoenix pour l'animer et l'utilisation de Windows 11 sur un écran de 8 pouces de diagonale. Reste évidemment à connaître les spécifications plus complètes d'une machine qui pourrait profiter des quelques erreurs de ses concurrentes pour s'imposer.