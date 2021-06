NVIDIA Canvas est disponible pour tous : transformez vos dessins en photos réalistes grâce à l'IA

Ensuite, le véritable attrait de NVIDIA Canvas entre en jeu : la transformation du dessin réalisé à la va-vite en un véritable chef-d'œuvre. Neuf styles sont disponibles, chacun complétant le dessin initial d'une manière différente afin de générer la peinture qui soit la plus proche possible du résultat désiré.

L'utilisateur a la possibilité de changer de matériau à la volée si le résultat ne lui convient ou pour tenter d'autres environnements : ajout de rochers, remplacement de l'herbe par de la neige… Idéal pour la conception de croquis précis en un temps record.

Pour les détails et les retouches, NVIDIA Canvas autorise l'exportation de la peinture vers Adobe Photoshop, ce qui permet d'exploiter l'image obtenue et de l'intégrer dans un projet. Jeu vidéo, animation, design… Bien des secteurs pourraient s'intéresser à cet outil pour gagner du temps et réduire les coûts.