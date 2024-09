Huawei s'est emparé du problème il y a quelques années déjà, et a proposé en 2023, après une longue période de recherche et de développement, l'écran PaperMatte. Celui-ci est pensé pour faire la synthèse entre lisibilité optimale, et confort d'utilisation lors d'un usage personnel, professionnel et créatif. Il intègre désormais le HUAWEI MatePad 11.5"S, la dernière tablette en date du constructeur.

Pour ce faire, les ingénieurs du constructeur se sont d'abord attaqués au problème des reflets, et ont intégré une technologie de gravure antireflet à l'échelle nanométrique et un revêtement optique magnétron à l'échelle nanométrique. Ces deux dispositifs combinés permettent de réduire sensiblement les reflets, et d'utiliser la tablette en plein soleil, ou sous une forte lumière artificielle en intérieur, notamment sous les lampes halogènes dont de nombreux bureaux sont encore équipés.

Ces technologies, associées à une optimisation propriétaire réalisée par les équipes de la marque, sont en mesure de réduire la réflectivité de la surface à moins de 2 % et d'éliminer 99 % des interférences lumineuses lors de l'utilisation. L'écran absorbe ainsi plus de lumière provenant de l'extérieur et ne reflète que l'image affichée, pour un bien meilleur confort de visionnage.

Un filtre ultra-hydrophobique est aussi de la partie pour éviter la formation de traces de doigts, tout en conservant un côté glissant lors de l'écriture manuscrite. Le constructeur a réalisé ses propres études, et indique que l'écriture manuscrite, au doigt ou via un stylet, est 47 % plus agréable qu'un écran LED classique. La lecture de contenus est aussi estimée par la marque à 34 % plus confortable que sur une tablette traditionnelle, et bénéficie de trois certifications accordées par le célèbre institut TÜV Rheinland.