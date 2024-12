De son côté, l’application GoPaint a été pensée pour offrir une multitude d’options aux créatifs. Plus de 100 pinceaux différents, allant de l’aquarelle à la peinture à l’huile en passant par l’encre, sont facilement accessibles depuis l’interface. Des dizaines de réglages permettent de personnaliser chaque trait à sa guise. On pense par exemple aux pinceaux « éclaboussures » qui créent des éclats d’encre en faisant simplement passer le stylet au-dessus l’écran, et en appuyant deux fois dessus. C’est un peu comme si une goutte tombait du pinceau en s’approchant de la toile. L’application vient aussi accompagner les débutants qui souhaitent apprendre à dessiner ou désirent se perfectionner. Autrement dit, que vous soyez novice ou expert, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Outre son superbe écran et ses fonctions de création, la MatePad Pro est une tablette à la pointe : processeur octa-core, 12 Go de mémoire vive, jusqu’à 512 Go d’espace, une batterie de 10 100 mAh avec charge rapide, connectique USB-C. Ajoutez à cela des caméras de 13 MP et 8 MP, une finesse remarquable et une conception haut de gamme et vous avez le compagnon parfait entre les mains.