La HUAWEI Watch GT4 est une montre particulièrement élégante avec un écran 46 mm et un boitier en acier inoxydable résistant aux chocs. Le constructeur propose un modèle qui s'adapte à tous les styles vestimentaires et s'inspire sur le monde de l'horlogerie. De nombreux cadrans sont disponibles pour adapter la montre connectée à tous les moments de la journée, afficher des informations santé et fitness ou tout simplement l'heure d'une manière plus classique. Elle s'affiche à 169,99 € au lieu de 249,99 € pendant le Black Friday avec un 2ème bracelet offert.