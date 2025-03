Ce n’est pas un hasard si Xiaomi a su tirer son épingle du jeu. Cette marque maîtrise l’art de l’équilibre en proposant des produits innovants et performants, au design soigné et qui dotés d’une interface innovante. Une formule gagnante qui s’étend aux tablettes, avec les nouvelles Xiaomi Pad 7 et 7 Pro, véritables vedettes du Mobile World Congress 2025 de Barcelone. Et puisqu’on parle d’innovation, impossible de ne pas mentionner le Xiaomi 15 Ultra et son objectif magnétique, tous deux stars du salon catalan !