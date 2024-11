L'iPad Pro M4 dispose d'un écran OLED 120 Hz ProMotion, qui offre une bien meilleure fluidité dans le système et dans les jeux pensés pour le large format de l'appareil. Elle dispose de 256 Go de stockage SSD, et le port USB-C permet de brancher un accessoire de stockage ou encore un appareil photo pour traiter tous ses clichés rapidement.

La puce M4 est la plus puissante d'Apple aujourd'hui sur une tablette. Elle permet d'accéder à des tâches professionnelles, comme le montage vidéo ou encore la retouche photo et la création 3D, avec des performances dignes d'un PC haut de gamme, et tout ça dans un format de seulement 5 mm d'épaisseur. Compatible avec l'Apple Pencil Pro et les claviers Apple, quelques secondes suffisent à le transformer en ordinateur ultra-nomade et polyvalent. Vous pouvez également le relier à un moniteur et en faire votre machine de travail principale.