Cyberpunk 2077 : un mod permet d'essayer le DLSS 2.2 avant son intégration officielle

Sur Rainbow Six Siege, le DLSS 2.2 semblait surtout apporter des textures plus fines, mais pas de gain de performances. Celles et ceux qui l'ont essayé grâce à ce mod sur Cyberpunk 2077 rapportent plus ou moins la même chose, avec cependant un très léger gain d'images par seconde.

Rien de mirobolant cependant, une amélioration de l'ordre d'une ou deux images par seconde, tout au plus. Un résultat visiblement attendu par NVIDIA, qui s'est exprimé quant à la mise à jour 2.2 du DLSS : « En termes de nouveautés sur cette version, il s'agit principalement d'améliorations de la qualité de l'image qui se bonifie. Il n'y a rien d'autre de spécial à mettre en avant. En termes d'intégration de la mise à jour par les développeurs, cela dépend du temps qu'ils prennent pour l'implémenter dans leur jeu ».

Compte tenu du fait que CD Projekt RED est particulièrement occupé à injecter de nombreux correctifs à son dernier jeu, toutes plateformes confondues, ce mod agit en attendant comme une rustine. Le support officiel du DLSS 2.2 finira donc par arriver à Night City, mais à une date encore indéterminée.