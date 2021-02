Intel Xe DG1 : des photos de la carte graphique "nue" et un premier bilan chaotique

La carte arbore un GPU pratiquement identique à la puce Iris Xe MAX, introduite durant l'automne 2020 en guise de solution graphique dédiée pour PC portables. À ses côtés, Intel ajoute ici quatre modules de mémoire LPDDR4 pour un total de 8 Go de VRAM. On découvre aussi un module de régulation de tension bi-phase (VRM) relativement basique, ainsi qu'une prise PWM 4-pin pour permettre de contrôler l'unique ventilateur de la carte. Le radiateur est lui aussi rudimentaire et vient se plaquer contre la puce GPU.

Comme le précise TechPowerUp, cette version de la carte est distribuée par Intel aux développeurs et à certains partenaires pour leur permettre de développer ou d'optimiser des logiciels pour l'architecture Gen 12 Xe. Cette dernière se dispense pour le reste de prise dédiée à l'alimentation. Elle se contente en effet des 75 W délivrés par le slot PCI-Express de la carte mère, puisque sa consommation ne dépasse pas les 30 W. On y trouve pour le reste trois sorties DisplayPorts et une sortie HDMI 2.1… des sorties qui ne fonctionnent tout simplement pas, d'après Igor Wallossek.