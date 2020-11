Tesla veut passer du Tegra de NVIDIA à une puce Navi d'AMD pour son ordinateur de bord

Tesla utilise deux processeurs différents sur ses voitures électriques, un premier conçu en interne pour gérer à la fois la technologie Autopilot et le FSD (Full Self-Driving), un second signé NVIDIA pour la MCU (Media Control Unit) : la partie infodivertissement des véhicules du géant américain. C'est ce second processeur, rattaché à la gamme Tegra (qui équipe aussi la Nintendo Switch, par exemple) que Tesla souhaiterait remplacer.