ChatGPT : pour OpenAI, la plainte du New York Times ne serait pas très honnête

L'institution médiatique, qui a assigné le partenaire de Microsoft en justice, est par ailleurs particulièrement critiquée dans ce communiqué. OpenAI réfute l'idée selon laquelle ChatGPT régurgiterait tout simplement des articles de journaux. Pour la société de Sam Altman, il s'agirait d'un phénomène extrêmement rare, et qui, de plus, aurait été sciemment provoqué par le New York Times en utilisant des prompts très longs, pouvant même être des extraits d'articles, afin de faire ressortir de vieux articles depuis longtemps partagés. Et ce, dans l'idée d'illustrer sa plainte.

Elle considère ainsi l'action en justice menée par le journal américain comme étant « sans mérite », et précise qu'elle travaille constamment pour se prémunir de ces fameuses « régurgitations ». OpenAI a aussi commencé, à l'image d'Apple, à démarcher les éditeurs de journaux pour obtenir une licence sur l'exploitation de leurs articles, contre des sommes, pour le moment, assez peu attractives.