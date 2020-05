De l'IA et des dizaines de gigapixels pour reproduire un Rembrandt

Une photographie ultra-détaillée

L'opération « Nightwatch »

Source : The Next Web

La précision de l'image est saisissante : en zoomant, on peut observer absolument toutes les rainures du tableau dans leurs moindres détails.L'équipe de scientifiques employée par le Rijksmuseum, le musée national néerlandais où est localisé, a capturé un total de 528 photographies en macro, avant de les découper en 22 colonnes et 24 lignes chacune.Rappelons que le tableau, datant de 1642, est particulièrement imposant : il mesure 3,63 mètres de haut pour 4,37 mètres de large ! C'est d'ailleurs le plus grand tableau de Rembrandt.Il a ensuite fallu regrouper, « recoller », ces bouts d'images, pour reconstituer le tableau. Pour cela, l'équipe du musée explique s'être servie d'un réseau de neurones artificiels - sans donner plus de précisions concernant le processus. L'image obtenue est désormais visible en ultra-définition sur le site du musée Résulte de ce travail l'image la plus détaillée dejamais mise en ligne. Sa définition est de 44,8 gigapixels (44,804,687,500 pixels) et la distance entre chaque pixel est de 0,02 millimètres.L'idée derrière ce projet est évidemment de permettre à chacun, autour du monde, de jeter un regard précis sur ce tableau historique. Surtout, le musée espère pouvoir se servir de cette image et de cette méthode pour observer en détail le vieillissement du tableau originel.Ce projet de numérisation fait partie intégrante de l'opération « Nightwatch » , qui vise à restaurer le tableau. Les travaux en cours sur l'oeuvre, qui avaient été arrêtés net par la pandémie, ont repris - à seulement deux personnes à la fois - depuis ce mercredi 13 mai.