Un des premiers films réalisé par les frères Lumière a été encodé en 4K60 à l'aide d'une IA

Lire aussi :

Snapdragon 865 : Qualcomm dévoile une première vidéo en 8K

Résolution et framerate améliorés grâce à l'IA

Panique dans la salle !

Source : Engadget

L'internaute a en effet publié une nouvelle version du court-métrage, encodé en haute définition, sur sa chaîne YouTube.Plus de 120 ans après son tournage, Denis Shiryaev a décidé de restaurer, grâce à deux technologies d'intelligence artificielle existantes.Le logiciel Gigapixel AI développée par Topaz Labs, a d'abord zoomé à l'intérieur des images pour les affiner et les clarifier. Shiryaev a ensuite utilisé la technologie DAIN pour fluidifier l'animation. Pour cela, l'algorithme de deep learning a recréé de nouvelles images pour les insérer entre celles existantes.Résultat : le film est désormais visionnable en 4K, et avec un ratio de 60 images par seconde. En outre, Shiryaev a réussi à effectuer une dernière amélioration en ajoutant du son au film.Réalisé en 1895 par les frères Lumières,a été projeté en janvier 1896, peu de temps après la toute première séance publique de cinéma. Attente des passagers, chef de gare et descente du train : le court-métrage muet de 50 secondes témoigne de l'animation d'une gare à la fin du XIXsiècle.Le film entretient depuis une certaine mythologie. Lors de sa projection, des spectateurs auraient pris peur du train qui leur fonçait dessus. Pris de panique, le public aurait même tenté de fuir la salle ! Si le fait n'est pas véridique, il rappelle cependant l'impact qu'ont pu avoir ces images à l'époque. L'équivalent d'un film en réalité virtuelle aujourd'hui... À quand une adaptation ?