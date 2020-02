Snapdragon 865 : Qualcomm dévoile une première vidéo en 8K

Les premiers résultats de trois années de développement

Enregistré avec un « smartphone prototype »

Un premier rendu impressionnant vient d'être dévoilé par le constructeur.L'architecture du Snapdragon 865 s'appuie sur le Spectra 480. Cet ISP () permet d'améliorer significativement le traitement des images, l'affichage et la capture. C'est notamment ce qui octroie la capacité de traiter 2 gigapixels/s (soit 2 milliards de pixels par seconde) ! La vidéo 8K, ici, est chargée avec 33 mégapixels par image.Le clip que vous trouverez ci-dessous est disponible sur YouTube : le tournage a eu lieu en Arizona, en novembre 2019. On peut donc observer les formations rocheuses (Grand Canyon, Horseshoe Bend) dans une qualité impressionnante, en 4 320p. Les plans s'attardent sur les paysages, mais également sur les objets (chapeau, plumes, gravures...) et mettent en exergue les palettes de couleurs.Cette vidéo est le premier aperçu concret de ce que peut proposer le Snapdragon 865. Pour réaliser ce clip, en novembre 2019, Qualcomm s'est appuyé sur un «» embarquant son prochain SoC. Le capteur Sony IMX586, de 48 mégapixels, a été retenu pour l'occasion. C'est le même que celui utilisé dans des téléphones actuels comme l' ASUS Zenfone 6 ou le Xiaomi Mi 9 . Nous vantions d'ailleurs la grande polyvalence photographique dont il était capable.Pour l'heure, ce niveau de capture vidéo n'est pas accessible sur mobile. En outre, il est difficile de juger la qualité de la vidéo proposée sur YouTube, tant certains critères ont pu l'influencer. L'ensemble a été tourné avec du matériel de préproduction, et la vidéo a pu être affectée par une compression YouTube. Les flagships à venir de chaque constructeur devraient logiquement s'y intéresser et améliorer leurs rendus. Au-delà de la 8K à 30 images/sec, le Snapdragon 865 permet notamment un enregistrement en slow-motion à 960 images/sec, sans aucune limite de temps.Les premiers smartphones équipés de cette nouvelle puce Snapdragon 865 devraient être disponibles très prochainement, et pourvoir une grande partie des mobiles de 2020.