Meta a construit un supercalculateur destiné à l'IA : il sera le plus rapide au monde

Meta fait une avancée majeure en IA, en officialisant la construction d'un nouveau supercalculateur de recherche en intelligence artificielle, baptisé AI Research SuperCluster (RSC). Censé être achevé à la mi-2022, il devrait alors être le plus rapide du monde. Après la première phase de son avancement, il est d'ailleurs déjà considéré comme l'un des plus grands et plus rapides supercalculateurs du globe.