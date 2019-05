La DARPA compte sur les développeurs de jeux vidéo pour entraîner l'IA aux combats aériens

Un tandem humain-IA durant les combats aériens

Un programme pas réservé aux grands groupes

Source : autoevolution

La) a pour but d'encourager le développement de nouvelles technologies à destination de l'armée des États-Unis. Son dernier programme, baptisé) s'intéresse plus particulièrement à l'aviation.Son premier objectif est en effet d'élaborer une solution qui pourrait. L'idée serait de laisser l'ordinateur contrôler l'appareil sur des manœuvres mineures, pendant que le pilote se concentrerait sur des tâches plus importantes. Pour parvenir à un tel résultat, la DARPA entend avoir recours à l'et aux techniques d'apprentissage automatique.Mais dans le cadre de ce programme, l'apprentissage ne concerne pas uniquement la machine. Car la DARPA anticipe les futures réticences des pilotes, qui ne seront probablement pas enclins à faire aveuglément confiance à des algorithmes dans une situation aussi sensible. L'organisme prévoit donc une montée en charge progressive, en commençant par des tests sur des cas limités, afin de convaincre petit à petit les militaires de la fiabilité de l'IA.La DARPA donnera plus de détails quant au programme ACE vendredi prochain. Mais elle a déjà indiqué qu'elle était prête à étudier les projets de différents types d'acteurs, rompant ainsi avec les habitudes du département de la Défense des États-Unis.En effet, ce dernier sollicite généralement des grands groupes pour l'ensemble de ses demandes. Mais cette fois, il compte faire également appel à des universitaires, des petites entreprises, ainsi qu'à des développeurs de jeux vidéo. Ces derniers seront d'ailleurs rapidement mis à contribution, sur un premier projet financé par la DARPA consistant à créer un système autonome de pilotage pendant les combats aériens en un contre un.