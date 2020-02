Luc Julia, co-créateur de Siri : "Nous ne sommes qu’au balbutiement de l’IA" (Interview)

Luc Julia (© Alexandre Boero pour Clubic)

Luc Julia, l'interview exclusive

On peut dire de Luc Julia qu'il est unIl est bien compliqué de résumer en quelques le CV de celui qui, à 54 ans, est notamment passé par Hewlett-Packard ; par Apple, où il est connu pour être le co-auteur des brevets de Siri, l'assistant de la firme à la Pomme ; et par Samsung Electronics, où il officie depuis plusieurs années comme vice-président de l'innovation et a poussé pour ouvrir, en 2018, le Laboratoire d'intelligence artificielle du fabricant à Paris.Fait chevalier de la Légion d'honneur le 31 décembre 2019, le docteur en informatique Luc Julia, considéré comme l'un des développeurs français les plus influents du monde numérique, a accepté de donner une interview à Clubic au Centquatre-Paris dans le cadre de la cinquième édition de la Maddy Keynote, le 30 janvier 2020. Intelligence artificielle (dites plutôten sa présence - vous comprendrez pourquoi), reconnaissance faciale, RGPD, les sujets étaient nombreux. Interview.: L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis quatre ou cinq ans dans les médias, parce que c'est sensationnaliste. On a en tête l'intelligence artificielle d'Hollywood, celle de RoboCop, qui va nous remplacer, qui va nous tuer et qui a des vertus terribles ou, en même temps, extraordinaires. Cette intelligence artificielle n'existe pas. Cela ne veut pas dire que ce que vais appeler l'IA n'existe pas.

Beaucoup, oui, car c'est du marketing, ça fait forcément bien de dire que nous faisons peut-être quelque chose d'extraordinaire. Il y a les sociétés, qui font du marketing, et les personnes, qui veulent se mettre sur le devant de la scène.Oui, je ne veux pas créer un domaine. Le problème de l'IA est qu'elle regroupe plein de domaines divers et variés. Moi, je vais appeler cela, pas en tant que domaine, mais en tant que. Ces IA nous augmentent, nous, êtres humains. Nous les créons pour faire quelque chose avec.Je ne sais pas si cet argent est vraiment donné. Si tel est le cas, oui, c'est effectivement positif, parce que nous allons faire des choses extraordinaires dans les domaines de l'IA. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, même si la discipline date de plus de 60 ans. Récemment, les techniques ont beaucoup changé dans des domaines qui viennent toucher à l'Humain : la santé, le transport. Les progrès seront fantastiques.

Pour moi, c'est clairement non. Ce que l'on appelle l'AGI () n'existera jamais. Pas avec les techniques que l'on utilise aujourd'hui en tout cas, qui ont une soixantaine d'années, ces techniques mathématiques qui font, soit de la logique avec les systèmes experts, soit les statistiques avec leet le. Ces IA sont spécialisées dans un domaine particulier, tandis que notre cerveau couvre tous les domaines sans aucun problème ni frontière. Les IA vont nous battre dans un domaine particulier. Ce sont des outils, comme le marteau créé pour planter le clou parce que ça fait mal de le faire à mains nues.D'un point de vue technologique, c'est possible à faire. On peut créer des outils qui vont faire que l'on va reconnaître les gens. Les Chinois le montrent bien. Maintenant, il faut décider, nous, en tant que société, humains et scientifiques, quelle est notre éthique personnelle pour une ville, pour une société et quelle est l'éthique mondiale, qui s'appelle la régulation. À moment donné, il faut que l'on fasse des choix. Mais pour les faire, il faut être éduqué et comprendre que c'est nous qui décidons, ce n'est pas. C'est nous qui avons le manche du fameux marteau. Collectivement, nous faisons des lois, c'est ce qui s'est passé avec le RGPD, qui inspire de plus en plus de pays dans le monde. Aux États-Unis, depuis le 1er janvier 2020, est entré en vigueur le CCPA ().

Je pense qu'il a une vertu éducative pour le public Les gens qui ne comprenaient pas forcément pourquoi il était dangereux "de se mettre à poil" sur Internet ont peut-être compris maintenant. Mais chez les innovateurs, certains ont peur, pensant que le RPGD va leur couper les ailes. Moi, je ne pense pas. Le RGPD est arrivé en 2018, mais les problèmes de vie privée sur Internet ne datent pas de cette période. C'est plus de 20 ans avant. Lorsqu'Internet est arrivé, des gens ont été piégés. La régulation est de manière générale très en retard sur l'innovation.La Californie est en avance sur le reste des États fédérés américains, en ayant adopté un texte très similaire au RGPD. Le législateur a aussi répondu à une demande du peuple.

C'est encore un mythe. Enfin, c'est vrai, cela a été tourné de façon à ce que l'on fasse peur aux gens. La vérité est différente. Nous entendons dire que Siri, Alexa ou Google nous écoutent tout le temps. Déjà, il faut résonner par l'absurde. Prenons Alexa, qui a pénétré dans plus de 50 millions de foyers américains via la gamme Echo, juste aux États-Unis. 50 millions d'Alexa qui écouteraient en permanence, imaginons. Les flux audio qui remontent en permanence. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de supports dans le monde pour stocker 50 millions de flux audio permanents. C'est juste impossible.Maintenant, expliquons ce qu'il a pu se passer, ce qui se passe et ce qui se passera toujours. C'est marqué dans les conditions. Dans tous les assistants intelligents, il y a un mot-clé. Il est local à l'appareil, que ce soit un téléphone ou un Echo. Ce mot-clé va enclencher la reconnaissance. Avant le mot-clé, l'appareil n'écoute rien. Dès que le mot-clé est prononcé, l'enregistrement est déclenché, tout comme l'envoi. Le mot-clé déclenche, donc, le flux audio est envoyé, puis reconnu par le "reconnaisseur" qui est sur le cloud, et le résultat revient.Au moment où le tout est reconnu, il y a un facteur de confiance défini par le programme lui-même. Le reconnaisseur pense que l'utilisateur a dit "telle chose" à 80%. Il se trouve que, parfois, le facteur de confiance va être moindre, de l'ordre de 75%. Les scientifiques veulent ainsi savoir, à ce moment-là, pourquoi celui-ci fut plus faible. Et c'est là que se font les écoutes. C'est seulement dans les cas où la confiance est plus faible qu'il y a une écoute, et tout cela est fait dans le but d'améliorer le système. Il faut juste expliquer cela de façon pédagogique.

Nous avons un vrai vivier. Je me bats pour démontrer que notre éducation est fabuleuse. Nous avons pu, grâce à toutes ces entreprises et jeunes pousses, redonner un élan à la France. On parle de start-up nation avec Macron, c'est positif. Mais le système éducatif laisse encore plein de gens sur le côté.Malheureusement, nous n'avons pas créé ce marché commun. C'est notre problème essentiel. Nous avons eu 60 ans pour créer l'Europe, je crois que nous n'y sommes toujours pas parvenu.Ce n'est pas du tout difficile à gérer. L'avantage d'être positionné un peu au milieu, c'est de pouvoir évangéliser et pouvoir expliquer ce que l'on fait. Je crois profondément en ce que je dis. Je pense que les scientifiques qui font de l'IA pensent comme moi. Ce sont ceux qui ne font pas de l'IA qui pensent autre chose. Globalement, je n'ai pas vu de changement entre hier et aujourd'hui.

Ça prend du temps. J'ai sorti mon bouquin il y a exactement un an. Au début, c'était de la science-fiction. Moi j'étais la science-fiction, puis les autres avaient raison. Je pense que ça commence à changer un peu. Je sens un frémissement, le bouquin a eu un certain succès, du coup je pense que de plus en plus de gens en parlent et commencent à se dire que ce qu'on entend ressemble à du grand n'importe quoi.Il y en a plein qui sont dans le domaine et disent des choses similaires. Il y a des différences entre les "écoles", mais les scientifiques qui font de l'IA s'alignent. La personne qui m'a appris l'IA, Jean-Gabriel Ganascia, et qui est le pape de l'IA en France, doit certainement dire la même chose.Merci beaucoup.