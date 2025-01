L'Union européenne veut mettre au pas les géants du numérique, et réduire leurs pratiques anticoncurrentielles. C'est le sens du Digital Market Acts, qui est devenu pleinement effectif en mars dernier. Mais Bruxelles devrait potentiellement revoir à la baisse ses ambitions à cause de Donald Trump.

En effet, selon le Financial Times, la Commission européenne, consciente du changement dans le rapport de force, réévalue ses enquêtes sur les géants Google, Apple et Meta. « La situation va changer du tout au tout avec ces oligarques de la technologie qui sont si proches de Trump et qui s'en servent pour faire pression sur nous » explique un diplomate européen.