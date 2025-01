yam103

Que le canard enchaîné divulgue que le nouveau siège du président du Sénat coûte 40K€ alors que G.Larcher prône la rigueur budgétaire et qu’il n’est pas possible de baisser le budget du sénat, ça va. Mais que l’info fasse tâche d’huile sur X, et qu’il soit obligé de se justifier, et que cette information doit être reprise par les médias « traditionnels », là ça va trop loin.

Clément Viktorovitch expliquait hier sur Nova dans « la dernière » comment on était passé en post-démocratie, c’est à dire que les politiques sont passés des discours en la langue de bois à des discours où l’on peut dire tout et son contraire en fonction de la situation, sans assumer les conséquences de leurs mensonges. Il y a aujourd’hui trop d’utilisateurs sur X, et probablement bientôt sur facebook, qui se permettent de faire des montages mettant en évidence les contradictions et mensonges de ces politiques. Cela devient absolument impossible d’avancer sans un minimum de régulation.

La liberté, c’est le contrôle!

(attention la team 1er degré, y’a des pièges dans ce commentaire)