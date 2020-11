Écartant tout démantèlement, Thierry Breton promet de plus lourdes sanctions contre les géants du numérique

Thierry Breton a rappelé quelle était sa position à l'égard des géants du numérique dans une interview accordée au Welt am Sonntag, l'édition dominicale du Die Welt, célèbre quotidien berlinois. Dans l'édition du 15 novembre, le commissaire européen au Marché intérieur a souligné l'intérêt de pouvoir appliquer des sanctions dissuasives et plus strictes à l'encontre des acteurs du numérique, sans aller jusqu'à un éventuel démantèlement. Et cela tombe bien, car de telles dispositions sont prévues dans une prochaine loi européenne.