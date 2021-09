Twitter envisage de laisser les utilisateurs cacher leurs anciens tweets, restera les captures d'écran !

La première est la possibilité d’archiver les anciens tweets afin qu'ils ne soient plus visibles des autres utilisateurs après une période donnée de 30, 60 et 90 jours ou même une année complète. Cette option permettrait notamment de ne pas avoir à scroller pendant de longues minutes pour retrouver un tweet et le supprimer, et pourrait également soulager ceux craignant qu’un de leur ancien post ne ressurgisse sur le devant de la scène…