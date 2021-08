Twitter va (encore) s'offrir un relooking suite aux plaintes des utilisateurs et utilisatrices

Après avoir supprimé les Fleets, Twitter se voit aujourd'hui contraint de faire une nouvelle fois amende honorable auprès des twittos et twittas. Cette fois, ce n'est pas la non utilisation d'une fonctionnalité qui est en cause, mais bien des problèmes de santé. En effet, les récents changements visuels opérés sur le site semblent gêner certains internautes. Les plus sensibles semblent notamment souffrir de migraines et de fatigue oculaire à cause de la nouvelle police Chirp et des nouveaux niveaux de contraste des boutons.