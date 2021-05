Twitter : l’algorithme de recadrage des images était bel et bien biaisé

Cependant, les chercheurs n'ont trouvé aucun élément pouvant affirmer que l'algorithme choisissait plus souvent certaines parties du corps, par exemple les poitrines, plutôt que les visages. Pour son recadrage des images, Twitter utilisait un algorithme dit de saillance, qui détectait à quel endroit de l'image les valeurs des pixels changeaient le plus souvent et donc à quel emplacement on pouvait trouver un plus grand niveau de détail. Le réseau social a conclu que les cas où l'algorithme choisissait une autre partie du corps que le visage étaient dus à la présence de logos ou autres illustrations.