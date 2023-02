Twitter : le dieu du réseau a décidé que les bonnes API pouvaient rester gratuitement

Ceux qui utilisent un peu Twitter savent qu'il y a des bots pour à peu près toutes les utilisations. Il est par exemple possible de faire appel à la machine « Remind Me of This Tweet » pour recevoir ultérieurement une notification vous rappelant un post, ou bien « Thread Reader » pour lire plus facilement un fil de messages.

Pour Elon Musk, un abonnement payant ainsi qu'une mesure de vérification d'identité devraient permettre de mettre fin à la nuisance de ces bots qui multiplient les spams sur le réseau. Cela permettra ussi de récupérer de nouveaux revenus, sur le modèle de Twitter Blue ou même des 1000 dollars mensuels qui seront demandés aux entreprises pour leur pastille dorée.

D'un autre côté, la volonté de préserver les bots produisant le fameux « bon contenu » s'inscrit dans l'autre logique du réseau, qui est de favoriser les créateurs de contenu. Mais pour comprendre où Twitter va, il va falloir nous dire, Elon, quelle est la différence entre un bon et un mauvais bot ?