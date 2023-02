Twitter : le fameux badge doré pourrait bien coûter un bras aux marques

Mais pourra-t-elle plaire à tout le monde ? Il faut dire que les dettes accumulées par l'oiseau bleu sont particulièrement élevées. Selon Bloomberg, Twitter devrait atteindre les 1,2 milliard de dollars d'intérêts à payer annuellement.

On n'est alors pas étonné par les idées qui sont mises sur la table pour récupérer un peu d'argent par-ci, par-là. Même si cela se fait au détriment d'acteurs qui avaient jusque-là pu bénéficier de certaines largesses du réseau, à l'image des bots humoristiques qui vont dorénavant devoir payer un droit d'accès.

Ils ne seront toutefois pas les seuls à voir la facture grimper. D'après The Information, qui a pu lire des échanges internes de la boîte, le réseau social voudrait faire payer cher la pastille dorée propre aux entreprises. Et quand on dit cher, on veut dire 1 000 dollars par mois !