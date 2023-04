Twitter : les comptes payants (mais pas tellement vérifiés) vont être plus visibles que les autres

Elon Musk ne s'en cache pas. Il souhaite que son réseau social puisse gagner plus d'argent pour enfin équilibrer les comptes. Pour cela, il mise en particulier sur l'abonnement Twitter Blue, facturé 8 euros par mois en France. Mais comment pousser le public à sortir sa carte bleue ? Il semblerait que la solution soit d'instaurer un Twitter à deux vitesses, beaucoup plus agréable et efficace pour ceux qui payent, en témoigne l'annonce d'aujourd'hui.