X.com (ex-Twitter) : jusqu'où le réseau social va-t-il aller ? Maintenant, il veut collecter vos données biométriques !

Il va y avoir du changement sur X.com. Oui, encore. Mais cette fois, ce ne devrait pas être anodin. Car comme l'a remarqué le média américain Bloomberg, X.com a amendé la politique de confidentialité, pour y ajouter de nouveaux types d'information qu'elle pourrait collecter. Le réseau pourrait ainsi à l'avenir « recueillir et utiliser vos informations personnelles (telles que vos antécédents professionnels, votre parcours scolaire, vos préférences en matière d'emploi, vos compétences et aptitudes, vos activités de recherche d'emploi et votre engagement, etc.). ».

Un type d'opération déjà intrusif, mais qui n'est pas le plus problématique. Car X.com veut aussi tout simplement les informations biométriques de ses utilisateurs, selon une indication présente sur la même page : « sur la base de votre consentement, nous pouvons collecter et utiliser vos informations biométriques à des fins de sûreté, de sécurité et d'identification », est-il ainsi écrit.