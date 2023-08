La vérification d'identité pourrait débarquer prochainement sur X.com (Twitter)

L'homme a partagé un cliché de ce qui serait une ébauche de l'outil de vérification. X.com demanderait à l'utilisateur de présenter devant la caméra de son smartphone une pièce d'identité valide avec photo, puis de prendre un selfie afin que le système analyse les correspondances entre les deux images. Ce système n'a rien de nouveau, c'est d'ailleurs celui que l'on retrouve aujourd'hui sur différents services ou auprès de banques en ligne.

Pour s'assurer de la vérification, X.com aurait fait appel à un sous-traitant, Au10tix. Après recherche, cette société n'est pas connue pour des problèmes de fuites de données, une bonne chose, notamment lorsque l'on doit partager des données personnelles aussi sensibles qu'une carte d'identité ou un passeport.

Cette authentification des identités n'a pour le moment pas de date de lancement précise, et il faudra attendre encore plusieurs semaines pour la voir apparaître, sauf si Elon Musk décide de mettre la charrue avant les bœufs, comme il en a bien souvent l'habitude.

Va-t-elle résoudre tous les problèmes rencontrés par X.com aujourd'hui ? Non. La vérification des identités devrait en effet être une option facultative, proposée aux utilisateurs selon leur bon vouloir. Elon Musk ne désire visiblement pas se mettre à dos sa communauté, et l'on devrait voir fleurir encore longtemps comptes parodiques et autres trolls sur le réseau social.