Deux benchmarks réalisés sur Geekbench pourraient bien nous donner un premier aperçu des performances de la puce M4 sur les nouveaux MacBook Air. Attendus très prochainement, ces derniers y ont été aperçus sous la référence Mac16.12, qui n'a rien d'explicite, c'est le moins qu'on puisse dire.

Si l'on sait qu'il s'agit bien d'eux, et non d'autres Mac M4 déjà sortis, c'est parce que les données de Geekbench indiquent de manière cette fois très claire que les modèles testés étaient équipés de macOS 15.2. Or, on sait depuis quelques semaines que cette version de macOS concerne en premier lieu les MacBook Air M4 et qu'elle accompagnera leur lancement.