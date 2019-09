Google reconnait qu'une MàJ de Chrome a cassé le système de fichier de certains Mac

Que s'est-il passé ?

Mon Mac plante à cause de la mise à jour, que faire ?

Source : Neowin

Google a involontairement provoqué le plantage de certains Mac. La firme de Mountain View vient d'admettre qu'une mise à jour de son navigateur Chrome a pu corrompre les fichiers de certaines machines.Plusieurs utilisateurs de Mac ont expérimenté des problèmes avec leur appareil. Parmi les premiers à être concernés par ce bug, des monteurs travaillant à Hollywood pour la télévision ou le cinéma et qui utilisent des Mac Pro. Ils ont d'abord blâmé le logiciel Media Composer de la société Avid Technology ou pensé à une attaque informatique... Jusqu'à ce que Google fasse finalement savoir que la mise à jour de son navigateur était le responsable du problème via la page d'aide de Chrome.», est-il indiqué.Si votre Mac a la fonctionnalité SIP activée et qu'il tourne sous la version OS X 10.11 ou supérieure, alors vous ne pouvez pas être concerné par ce souci. Mais si l'update de Chrome a rendu votre machine difficilement utilisable, le groupe américain détaille une manipulation permettant de la restaurer avant la disponibilité de la nouvelle mise à jour qui doit corriger ce bug.Vous devez pour cela démarrer le Mac en mode récupération (appuyez immédiatement sur (⌘) + R au lancement). Depuis le menu, ouvrez le Terminal et entrez la commande suivante :Redémarrez le Mac. L'opération devrait avoir supprimé la version corrompue de Google Software Update et restauré les parties endommagées du système de fichier.