Ces gants haptiques vous permettront de toucher des objets dans le metaverse

Si les réalités virtuelle (VR) et augmentée (AR) progressent, il existe encore de nombreuses limites pour qu’elles reproduisent des sensations réalistes. Les manettes aujourd’hui vendues avec les casques de réalité virtuelle , bien qu’efficaces, sont encore loin du compte. « Ce que nous essayons de faire, c'est trouver comment vous donner un feedback riche pour que vos mains deviennent pleinement utiles. C'est une pièce clé et l'une des plus difficiles et risquées à long terme, mais une fois que cela sera en place, alors la VR pourra vraiment devenir un environnement dans lequel presque tout ce que vous êtes effectivement capable de faire est possible », explique Michael Abrash, responsable scientifique de Meta Reality Labs.