Le Galaxy XR (nom non officiel), également connu sous le nom de code Project Moohan, présente de nombreux points communs avec un autre casque disponible sur le marché. En effet, selon MKBHD, qui cumule près de 20 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, son design est « étrangement similaire » à celui de l’Apple Vision Pro. Le casque XR de Samsung est doté d'une visière semblable à celle du casque de la marque à la pomme, bien que les caméras et capteurs logées dans le boîtier soient bien plus apparentes sur le Galaxy XR.

En revanche, ce dernier utilise une connexion USB-C standard pour son alimentation, permettant théoriquement l'utilisation de n'importe quelle batterie externe compatible. Enfin, le vidéaste a indiqué dans sa preview que la dalle OLED du Galaxy XR présente une finesse d'affichage relativement inférieure à celle de l'Apple Vision Pro.