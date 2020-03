La version anniversaire du premier Halo débarque dans la Master Chief Collection sur PC

© Microsoft

Une édition ultime !

Source : Xbox

C'est sur son site que la division gaming de Microsoft a annoncé la nouvelle. Ainsi, nous apprenons que la version remasterisée de la campagne solo du premier Halo a été déployée sur PC via la compilation. Les joueurs peuvent dès maintenant en profiter sur les ordinateurs Windows 10 et en passant par Steam.Nous devons cette version retravaillée à un studio spécialisé dans les portages : Saber Interactive . Ainsi, le jeu est bien évidemment plus beau et bénéficie de la prise en charge de la résolution 4K UHD à 60 images par seconde. Les écrans ultra-larges sont également compatibles et le combo clavier/souris est reconnu nativement.Les abonnés au Xbox Game Pass pour PC peuvent télécharger, et donc profiter de, sans frais supplémentaires.