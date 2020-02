Embracer Group rachète le studio Saber Interactive (The Witcher 3 Switch, World War Z...)

Lire aussi :

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons qu'Embracer Group est la maison-mère de plusieurs éditeurs de renom tels que Koch Media, THQ Nordic, Amplifier et Coffee Stain. Ainsi, l'entreprise vient de s'offrir les services de deux nouveaux studios. Tout d'abord, il y a Voxler, le développeur parisien à l'origine de la licenceMais le plus gros rachat est celui de Saber Interactive. Ce studio qui compte environ 630 employés à travers le monde est connu pour le très récentet pour de nombreux portages à destination de la Nintendo Switch. Parmi ces derniers, nous retrouvonset surtout. Saber a véritablement pris son envol en 2019 avec un chiffre d'affaire de 105 millions de dollars.Ainsi, la transaction pourrait s'élever aux alentours de 525 millions de dollars. Reste à voir quelle sera la place réelle de Saber Interactive au sein de sa nouvelle maison-mère. Quoi qu'il en soit, c'est un énorme coup réalisé par Embracer Group qui se prépare de la meilleure façon possible avant l'arrivée des nouvelles consoles en fin d'année.