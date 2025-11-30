Le créateur xoxor4d a mis en ligne la version publique du mod GTA 4 RTX Remix Compatibility après plusieurs semaines de tests. Cette mouture inclut un installateur simplifié qui facilite considérablement le processus d'installation pour les utilisateurs. Le mod injecte la technologie de path tracing dans Grand Theft Auto IV, offrant une nouvelle jeunesse au titre de 2008.

La liste des améliorations par rapport à la version test précédente est conséquente. Le mod propose notamment l'ajout d'un mode caméra libre, la correction de l'éclairage émissif sur certaines surfaces, et l'intégration de gouttes de pluie et d'éclaboussures sur les surfaces mouillées. Notez toutefois que cette option est désactivée par défaut pour les véhicules et les piétons car les différences d’échelle UV d’un modèle 3D à l’autre rendent les gouttes de pluie tantôt trop grandes, tantôt trop petites.

Un système de gestion des flaques a par ailleurs été intégré pour éviter l'effet miroir trop prononcé des surfaces humides, et les marqueurs de carte peuvent désormais s'afficher ou se masquer selon l'heure de la journée ou les conditions météorologiques. De quoi replonger dans ce titre emblématique dans les meilleures conditions, à la seule réserve de disposer de l'équipement capable de le faire tourner.