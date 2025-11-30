Le modder xoxor4d vient de publier la version finale du mod GTA 4 RTX Remix Compatibility, qui intègre le path tracing au jeu de Rockstar sorti en 2008. L'amélioration visuelle est spectaculaire, mais les performances restent exigeantes même sur les cartes graphiques haut de gamme.
Alors que les fans de la saga Grand Theft Auto doivent composer avec le nouveau report de GTA VI, la date de sortie ayant été repoussée du 26 mai au 19 novembre 2026, un épisode ne s'est jamais fait oublier des joueurs. Si le succès phénoménal de GTA V l'a immédiatement porté au rang des titres les plus populaires de l'Histoire, son prédécesseur, GTA IV, demeure quant à lui souvent cité parmi les opus les plus appréciés des joueurs. Bonne nouvelle si c'est votre cas : la sortie publique d'un mod intègre un ensemble d’améliorations visuelles et fonctionnelles fondées sur le path tracing.
GTA 4 s'offre une seconde vie grâce à ce mod ambitieux
Le créateur xoxor4d a mis en ligne la version publique du mod GTA 4 RTX Remix Compatibility après plusieurs semaines de tests. Cette mouture inclut un installateur simplifié qui facilite considérablement le processus d'installation pour les utilisateurs. Le mod injecte la technologie de path tracing dans Grand Theft Auto IV, offrant une nouvelle jeunesse au titre de 2008.
La liste des améliorations par rapport à la version test précédente est conséquente. Le mod propose notamment l'ajout d'un mode caméra libre, la correction de l'éclairage émissif sur certaines surfaces, et l'intégration de gouttes de pluie et d'éclaboussures sur les surfaces mouillées. Notez toutefois que cette option est désactivée par défaut pour les véhicules et les piétons car les différences d’échelle UV d’un modèle 3D à l’autre rendent les gouttes de pluie tantôt trop grandes, tantôt trop petites.
Un système de gestion des flaques a par ailleurs été intégré pour éviter l'effet miroir trop prononcé des surfaces humides, et les marqueurs de carte peuvent désormais s'afficher ou se masquer selon l'heure de la journée ou les conditions météorologiques. De quoi replonger dans ce titre emblématique dans les meilleures conditions, à la seule réserve de disposer de l'équipement capable de le faire tourner.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Un mod accessible au public, mais avec des performances (très) exigeantes
Eh oui, l'injection du path tracing dans GTA IV exige des ressources matérielles considérables. Les tests effectués avec une carte graphique GeForce RTX 5080 de NVIDIA montrent que même ce modèle coûteux ne parvient pas à maintenir 60 images par seconde sans l'activation de la génération d'images DLSS. Le modder reconnaît que l'optimisation d'un mod reste forcément inférieure à celle d'un jeu développé intégralement avec cette technologie.
Face aux problèmes de performances, xoxor4d propose plusieurs solutions. Pour les utilisateurs confrontés à des ralentissements sévères, le moddeur indique que certains réglages permettent de réduire les saccades, en ajustant par exemple la manière dont le processeur répartit ses ressources entre le jeu et Remix. Les paramètres graphiques peuvent qui plus est être ajustés via le menu RTX Remix accessible en appuyant sur Alt + X.
Enfin, le modder recommande de commencer avec une distance d'affichage à 50 et une qualité à 30 dans les options graphiques de GTA IV, puis d'ajuster progressivement. Alors, envie de replonger dans cette folle aventure aux côtés de Niko Bellic en attendant l'arrivée de GTA VI ?
- Monde ouvert très riche
- Histoire bien écrite
- Ambiance urbaine immersive