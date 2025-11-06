« Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez » s'excuse dans le même message Rockstar Games. Un délai qui devrait permettre à la société de peaufiner le jeu donc, et de sortir une meilleure mouture.

« Même si l'attente est un peu plus longue, nous sommes extrêmement impatients que les joueurs puissent découvrir l'État tentaculaire de Leonida et le retour dans la Vice City moderne » a ajouté Rockstar dans un message sur le même réseau. Pour rappel, il s'agit du deuxième retard pour le jeu, qui était à l'origine attendu pour ce mois de novembre 2025. Il avait ainsi été retardé pour mai 2026, et finalement aujourd'hui, une nouvelle fois retardé, pour le 19 novembre 2026.