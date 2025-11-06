Vous aviez marqué la date de sortie de GTA VI sur votre calendrier ? Eh bien, mauvaise nouvelle, il va falloir encore, encore, attendre !
Difficile de nommer un jeu vidéo plus attend actuellement que GTA VI. Et même de citer un jeu qui ait été aussi attendu que le successeur de GTA V dans les dernières années. Les fans prévoyaient que ce jeu sorte durant les premiers mois de l'année 2026, et plus exactement, le 26 mai 2026. Mais en fait, c'est plus compliqué que cela, nous explique le studio Rockstar Games dans un message, qui fait l'effet d'une bombe.
GTA 6 sortira finalement le 19 novembre 2026
Ouch ! Ça fait mal, surtout pour un message qui nous arrive à nous Français en fin de soirée. Car Rockstar Games a dû doucher les espoirs de beaucoup d'entre nous avec ce poste qui vient d'être publié sur son compte X.
Dans ce dernier, le studio explique en effet que le jeu sortira plus tard qu'attendu. Plus exactement, six mois plus tard que la date annoncée, soit finalement le 19 novembre 2026. Dans un peu plus d'un an donc !
Un second report pour la nouvelle édition de GTA
« Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez » s'excuse dans le même message Rockstar Games. Un délai qui devrait permettre à la société de peaufiner le jeu donc, et de sortir une meilleure mouture.
« Même si l'attente est un peu plus longue, nous sommes extrêmement impatients que les joueurs puissent découvrir l'État tentaculaire de Leonida et le retour dans la Vice City moderne » a ajouté Rockstar dans un message sur le même réseau. Pour rappel, il s'agit du deuxième retard pour le jeu, qui était à l'origine attendu pour ce mois de novembre 2025. Il avait ainsi été retardé pour mai 2026, et finalement aujourd'hui, une nouvelle fois retardé, pour le 19 novembre 2026.