Les fans de GTA ne sont pas près d'oublier ce vendredi 2 mai 2025, je vous le dis ! Après un silence qui semblait interminable, Rockstar Games a enfin craché le morceau : GTA 6 sortira le 26 mai 2026. Une annonce qui met fin à des années de théories, de fuites et de faux espoirs, et des millions de fans qui, s'ils retiennent leur souffle depuis une décennie et seront frustrés que le jeu ne sorte pas en 2025 comme espéré, savent au final qu'ils vont passer un bon week-end.