Dans le cadre de son dernier bilan trimestriel, le dirigeant de Corsair Gaming, que l'on imagine bien informé des grosses sorties vidéoludiques, a en effet suggéré que GTA VI pourrait arriver sur PC en début d'année 2026.

« En termes de nouveautés, je veux dire qu'il y a eu un flux régulier de jeux. Mais ce que nous n'avons pas vraiment eu depuis un an ou deux, c'est ce que nous pourrions appeler un moment Fortnite ou un moment PUBG », a indiqué Andrew Paul, avant de détailler l'impact que l'absence d'un lancement de premier ordre a pu avoir sur les performances commerciales de Corsair… et d'ouvrir sur les retombées que GTA VI devrait provoquer, y compris en matière de vente de périphériques et de composants informatiques : le cœur de métier de Corsair.

« GTA VI est probablement [le jeu] dont tout le monde parle. Nous aurons un aperçu [de ces retombées], je pense, plus tard dans l'année pour les consoles. Et d'après ce que j'ai compris, il sortira à l'automne sur consoles et au début de l'année 2026 sur PC », a-t-il indiqué.