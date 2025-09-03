Des centaines de millions de dollars pour rendre les effets visuels de l'eau incroyables sur GTA 6 ? Certains y croient et l'espèrent, d'autres restent sceptiques. La réponse officielle le 26 mai 2026 au plus tard, à la sortie du jeu, en attendant de nouveaux trailers.
Une rumeur circule depuis quelques jours concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), le prochain opus de Rockstar Games. Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, le studio aurait alloué un budget compris entre 200 et 300 millions de dollars au développement d'effets visuels de l'eau. Ce, offrant une qualité encore jamais vue dans le domaine des jeux vidéo.
Une équipe dédiée et des fonctionnalités incroyables
D’après une fuite apparue sur X, Rockstar Games aurait constitué une équipe de 20 ingénieurs spécialement chargée de travailler sur la simulation de l’eau. Parmi les fonctionnalités évoquées figurent :
Des marées dynamiques, avec des cycles de marée haute et marée basse ;
La possibilité de surfer sur les vagues ;
Des événements météorologiques extrêmes, comme des ouragans et des inondations, capables de modifier l’environnement et d’influencer les stratégies des joueurs.
Ces éléments, s’ils sont avérés, pourraient dépasser les systèmes météo traditionnels de la série et offrir une immersion assez solide.
Un budget vraiment crédible ?
La rumeur a rapidement suscité des réactions contrastées au sein de la communauté. Certains joueurs saluent cette volonté d’innovation, tandis que d’autres remettent en question la crédibilité du budget annoncé. Des comparaisons ont été établies avec Sea of Thieves, un jeu souvent cité pour la qualité de sa simulation des océans très poussée. La question se pose : Rockstar Games pourrait-il aller encore plus loin ?
Pour l’instant, comme on peut s'en douter, l'éditeur de GTA 6 n’a ni confirmé ni infirmé ces informations. Depuis l’annonce officielle de GTA 6 en 2022 et la diffusion d’une première bande-annonce en décembre 2023, Rockstar reste discret sur les détails du jeu. Le titre, dont la sortie est prévue à l’automne 2025, s’inspire de Vice City et promet un niveau de réalisme inédit.
Rockstar innove à chaque nouveau jeu
Rockstar Games a déjà démontré sa volonté d'innovation avec des titres comme Red Dead Redemption 2, dont les écosystèmes dynamiques ont plu aux joueurs. De même avec GTA V, qui proposait un système météo évolutif.
En l’absence de communication officielle, il reste difficile de juger de la véracité de ces informations. Une chose est certaine : l’attente autour de GTA 6 reste intense, et chaque détail, même non confirmé, alimente les rumeurs et espérances. La sortie du jeu est toujours prévue pour mai 2026.
