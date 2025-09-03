D’après une fuite apparue sur X, Rockstar Games aurait constitué une équipe de 20 ingénieurs spécialement chargée de travailler sur la simulation de l’eau. Parmi les fonctionnalités évoquées figurent :

Des marées dynamiques, avec des cycles de marée haute et marée basse ;

La possibilité de surfer sur les vagues ;

Des événements météorologiques extrêmes, comme des ouragans et des inondations, capables de modifier l’environnement et d’influencer les stratégies des joueurs.

Ces éléments, s’ils sont avérés, pourraient dépasser les systèmes météo traditionnels de la série et offrir une immersion assez solide.