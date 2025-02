À cela s'ajoutent les compatibilités AMD FSR1 et FSR3 ainsi que NVIDIA DLSS 3, sans oublier des temps de chargement réduits et une prise en charge améliorée pour les résolutions plus élevées, les formats d'image plus larges et les fréquences d'images plus élevées.

La section audio bénéficiera elle aussi d'un boost avec la compatibilité Dolby Atmos, sans compter la compatibilité avec les manettes DualSense de la PS5, et notamment la prise en charge des gâchettes adaptatives. Au passage, rappelons que GTA VI est pour l'heure toujours prévu pour cette année 2025.