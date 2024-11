Les détails concernant les améliorations graphiques attendues ne sont pas partagés non plus. Mais si l'on se fie à la nouvelle version de GTA V optimisée pour PS5 et Xbox Series, nous pouvons nous attendre à une prise en charge du HDR, ce qui n'est pas du luxe pour un jeu encore extrêmement populaire en 2024.

GTA V sur PC devrait aussi devenir compatible avec la technologie de calcul de la lumière ray tracing et l'audio 3D. Selon toutes vraisemblances, nous allons également assister à une amélioration des textures, à une distance d'affichage plus généreuse et à des temps de chargements plus rapides. Le jeu devrait en outre comprendre plus de PNJ, des animaux sauvages et une circulation plus dense dans GTA Online.