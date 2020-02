Un second DLC annoncé et des ventes décevantes pour Shenmue III

Lire aussi :

Un échec cuisant

Source : Embracer Group

C'est ce mardi 18 février que le nouveau DLC dearrive sur PS4 et sur PC (via l'Epic Games Store). Intitulé, il permet aux joueurs de se plonger dans une histoire inédite en compagnie de Ryo Hazuki. Ce dernier croise la route d'un certain Zhang Shugin dans la ville de Niaowu. Le contenu téléchargeable est accessible sans frais supplémentaires pour les détenteurs du season pass. Il est également vendu seul contre 5,99 €.Maintenant, place à une information bien moins réjouissante pour l'avenir de la licence. Dans son communiqué évoquant ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2019-2020 (jusqu'à décembre 2019), Embracer Group, maison-mère de Koch Media et Deep Silver, a déclaré que les ventes deont été bien en deçà des attentes.En effet, sans évoquer précisément le nombre de copies vendues sur cette période, Embracer a mentionné le fait quea réuni seulement 50 000 joueurs durant ce troisième trimestre. Ces performances ont même obligé le groupe à revoir ses estimations de recettes à la baisse, passant de 59,5 millions de dollars à 52,4 millions.Une suite pourrait-elle voir le jour dans ces conditions ? Il est encore trop tôt pour le dire...