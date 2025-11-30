La toute dernière version bêta du client Steam permet donc aux joueurs d'associer une manette GameCube, à condition bien sûr que celle-ci soit reliée à un adaptateur USB, comme celui lancé il y a quelques années, et destiné à la Wii U comme à la Nintendo Switch.

Et ce n'est pas tout, puisque Steam permet également d'associer la toute nouvelle manette Nintendo Switch 2 Pro à un PC. Un appairage rapide donc, qui permet aussitôt aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés avec cette excellente (mais onéreuse) manette signée Nintendo.