Valve a déployé une nouvelle version de son client Steam pour Windows, lequel apporte diverses améliorations techniques… et la compatibilité avec de nouvelles manettes Nintendo.
Il y a quelques jours maintenant, Steam officialisait sa nouvelle « Steam Machine », dont le prix sera « au niveau de ce que l'on trouve sur le marché PC ». Un mini PC, animé par SteamOS, avec une vraie volonté pour l'américain de créer un écosystème autour de ce même OS.
Une nouvelle mise à jour pour Steam
En attendant, ce sont des millions de joueurs PC qui utilisent aujourd'hui Steam, la plateforme de Valve, dont une nouvelle version bêta vient d'être diffusée le 25 novembre dernier.
Une mise à jour qui apporte son lot de correctifs et autres optimisations, mais qui permet également à Steam (et donc aux joueurs) d'accueillir deux nouvelles manettes estampillées Nintendo.
Un duo de manettes Nintendo désormais compatibles
La toute dernière version bêta du client Steam permet donc aux joueurs d'associer une manette GameCube, à condition bien sûr que celle-ci soit reliée à un adaptateur USB, comme celui lancé il y a quelques années, et destiné à la Wii U comme à la Nintendo Switch.
Et ce n'est pas tout, puisque Steam permet également d'associer la toute nouvelle manette Nintendo Switch 2 Pro à un PC. Un appairage rapide donc, qui permet aussitôt aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés avec cette excellente (mais onéreuse) manette signée Nintendo.
Bien sûr, il convient de rappeler que Steam prend d'ores et déjà en charge de nombreuses manettes comme les manettes Xbox, sans oublier les manettes DualShock 4 et DualSense de Sony. À cela s'ajoutent également les Joy-Con de la Nintendo Switch, ainsi que la première génération de Controller Pro et les manettes Switch Online Classics. Une mise à jour pour le moins logique donc.
À noter que Valve a également confirmé l'arrêt programmé de la prise en charge du support des versions 32 bits de Windows 10, avec des mises à jour qui prendront fin au 1er janvier 2026. Nous voilà prévenus.
