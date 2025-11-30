Il y a trois jours de cela, le 27 novembre dernier, OneXPlayer a publié une mise à jour sur la campagne de financement participatif IndieGogo de sa prochaine console portable, la OneXFly APEX.

Jusqu'ici, rien de très original puisque la publication de mise à jour fait partie intégrante du rythme d'une telle campagne : on tient informé les usagers ayant déjà validé leur souscription et, dans le même temps, on essaie de convaincre les autres en montrant que l'on est au travail et que de nouvelles fonctionnalités sont encore à venir. Hélas, ce n'est pas le cas pour OneXPlayer.