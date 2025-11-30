La hausse des prix de la DRAM et des SSD a poussé OneXPlayer à revoir le tarif de sa OneXFly APEX, sa console la plus puissante et la plus onéreuse.
Une nouvelle qui ne surprendra personne, mais qui souligne la fragilité de tous les marchés liés de près ou de loin aux puces DRAM et NAND. OneXPlayer n'est sans doute que le premier fabricant à faire une telle annonce.
96 heures de sursis…
Il y a trois jours de cela, le 27 novembre dernier, OneXPlayer a publié une mise à jour sur la campagne de financement participatif IndieGogo de sa prochaine console portable, la OneXFly APEX.
Jusqu'ici, rien de très original puisque la publication de mise à jour fait partie intégrante du rythme d'une telle campagne : on tient informé les usagers ayant déjà validé leur souscription et, dans le même temps, on essaie de convaincre les autres en montrant que l'on est au travail et que de nouvelles fonctionnalités sont encore à venir. Hélas, ce n'est pas le cas pour OneXPlayer.
La société explique effectivement se laisser une fenêtre de 96 heures avant de procéder à une augmentation des souscriptions pour soutenir le projet de cette OneXFly APEX, l'une des premières consoles portables à base de proceseur AMD Ryzen MAX+ 395. Et pas n'importe quelle augmentation puisque l'on parle tout de même d'ajouter 200 dollars, et ce, quel que soit le modèle retenu.
… avant une augmentation de 200 dollars !
Pas besoin d'être grand clerc pour comprendre la raison de cette augmentation et OneXPlayer n'en fait pas non plus mystère : les approvisionnements en DRAM et en SSD sont devenus plus complexes avec la récente inflation sur ces deux types de produits.
OneXPlayer explique donc que les prix resteront ceux de lancement pendant les 96 heures suivant cette annonce, ce qui devrait nous amener à demain. Ensuite, les prochainx souscripteurs seront contraints de payer 200 dollars de plus, et ce, peu importe qu'ils optent pour la mouture la plus costaude avec 128 Go RAM / 2 To SSD ou la plus modeste, dotée de « seulement » 32 Go RAM / 1 To SSD.
Nous sommes un peu surpris que cette hausse ne soit pas davantage calée sur la quantité de mémoire embarquée alors que selon la version, la RAM de la console APEX peut être multipliée par 4. OneXPlayer n'entre pas dans les détails et préfère souligner que les souscripteurs ayant déjà passé commande « restent complètement protégés à leur prix originel ». Heureusement.
Gageons cependant qu'il ne s'agit que de l'une des premières conséquences sur le marché des consoles portables et des mini-PC. On comprend au passage un peu plus pourquoi Valve se montre à ce point hésitant à présenter le prix de sa future Steam Machine.