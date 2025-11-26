Le youtuber Moore's Law is Dead a été un porteur de mauvaise nouvelle, dans une vidéo qu'il a récemment publié. Après avoir discuté avec des fournisseurs, des fabricants de puce et des partenaires, il nous apprend que la croissance folle d'OpenAI va vous faire payer plus cher certains produits.

Plus exactement, le géant de l'IA aurait sécurisé des contrats de fourniture monstrueux avec Samsung et Sk Hynix, pour mettre mensuellement la main sur quelque 900 000 wafers de DRAM. Conséquence, ceux qui n'avaient pas pris leurs précautions vont devoir se contenter du peu qu'il reste, à des prix qui explosent.