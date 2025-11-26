Le monde des jeux vidéos est aussi touché par la pénurie de RAM qui a lieu actuellement. Et du côté des Xbox, on devrait voir des prix changer rapidement.
C'est LA question du moment. Avec la demande monstrueuse des spécialistes de l'IA en puces mémoires, les autres secteurs de la tech se trouvent dépourvus, avec un effet de pénurie qui augmente les prix. Résultat, certains chez Xiaomi ont prévenu que cela aurait un impact sur le prix des smartphones commercialisés l'an prochain, alors que l'on arrive ailleurs à des prix qui peuvent fluctuer chaque jour chez certaines enseignes. Et les consoles de jeu n'échapperont pas au problème !
La pénurie de puces mémoires va faire mal au prix des consoles
Le youtuber Moore's Law is Dead a été un porteur de mauvaise nouvelle, dans une vidéo qu'il a récemment publié. Après avoir discuté avec des fournisseurs, des fabricants de puce et des partenaires, il nous apprend que la croissance folle d'OpenAI va vous faire payer plus cher certains produits.
Plus exactement, le géant de l'IA aurait sécurisé des contrats de fourniture monstrueux avec Samsung et Sk Hynix, pour mettre mensuellement la main sur quelque 900 000 wafers de DRAM. Conséquence, ceux qui n'avaient pas pris leurs précautions vont devoir se contenter du peu qu'il reste, à des prix qui explosent.
Sony plus prévoyant que Microsoft
Et selon la même source, c'est le cas de Microsoft, qui n'aurait pas été prévoyant. Ce qui fait que les prix des Xbox Series X et Series S pourraient prochainement voir leur prix augmenter - ce qui ne serait pas une première pour l'année 2025.
Ce serait une mauvaise publicité pour la console de jeux vidéos car, en face, Sony a lui mieux prévu le coup. « D'après ce que j'ai entendu, Sony a anticipé, acheté des quantités importantes de RAM à un prix très bas, et devrait donc être tranquille pendant plusieurs mois » explique ainsi le youtuber. Le géant japonais peut ainsi se permettre d'offrir la PS5 à un prix réduit à l'occasion du Black Friday, et si une hausse des prix devrait finalement être décidée, cela se ferait plutôt l'année prochaine.