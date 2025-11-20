Lu Weibing a une mauvaise nouvelle pour vous. Les smartphones vont encore coûter plus cher l'an prochain, a affirmé le chef de Xiaomi, dans un entretien avec Reuters. « Dans l'ensemble, les consommateurs risquent de voir les prix de détail des produits augmenter considérablement. Une partie de la pression devra peut-être être compensée par des hausses de prix, mais celles-ci ne suffiront pas à elles seules à la résorber » a-t-il pronostiqué.

Une pression ? Quelle pression ? Eh bien celle de la demande mondiale pour les puces mémoire, cette dernière ne faisant qu'augmenter, à cause du boom de l'intelligence artificielle. « Je m'attends à ce que la pression soit beaucoup plus forte l'année prochaine que cette année » a-t-il ainsi ajouté.