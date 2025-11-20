Les smartphones ont tendance à voir leur prix augmenter au fil des années. Et l'année prochaine, ça devrait être particulièrement sensible, si l'on en croit le patron de Xiaomi.
Avec la déstabilisation du commerce international causée par Donald Trump, beaucoup ont craint que les smartphones ne voient leur prix augmenter rapidement en 2025. Mais finalement, une certaine stabilité a pu être conservée, comme l'illustre bien le cas de l'iPhone 17 de base, sorti au même tarif que son prédécesseur un an avant. Mais 2026, ce devrait être une autre paire de manches, si l'on en croit Lu Weibing.
Les puces mémoires vont coûter plus cher à cause de l'IA
Lu Weibing a une mauvaise nouvelle pour vous. Les smartphones vont encore coûter plus cher l'an prochain, a affirmé le chef de Xiaomi, dans un entretien avec Reuters. « Dans l'ensemble, les consommateurs risquent de voir les prix de détail des produits augmenter considérablement. Une partie de la pression devra peut-être être compensée par des hausses de prix, mais celles-ci ne suffiront pas à elles seules à la résorber » a-t-il pronostiqué.
Une pression ? Quelle pression ? Eh bien celle de la demande mondiale pour les puces mémoire, cette dernière ne faisant qu'augmenter, à cause du boom de l'intelligence artificielle. « Je m'attends à ce que la pression soit beaucoup plus forte l'année prochaine que cette année » a-t-il ainsi ajouté.
Une bonne excuse pour les constructeurs ?
Si cette prédiction était avérée, non seulement Xiaomi semblerait parti pour augmenter ses prix, mais on imagine que le reste de la concurrence en ferait de même. Ce qui nous donnerait une inflation qui pourrait faire mal au marché du smartphone, qui a pourtant repris dernièrement des couleurs.
On peut aussi se poser la question de l'opportunisme d'une telle annonce. Car les constructeurs pourraient aussi profiter de cette idée qui se répand que l'intelligence artificielle rend certains produits plus coûteux pour tenter de faire mieux avaler aux clients une éventuelle hausse de prix qui pourrait avoir d'autres causes (comme augmenter les marges ?).