Et pour cause, cette puce fera appel à la toute dernière technologie de gravure de TSMC, d'une finesse de 2 nanomètres. Or le fondeur taïwanais a investi énormément de capital dans le développement de capacités de production utilisant ce process, et ne souhaite en conséquence pas négocier sur le tarif, comme il pourrait habituellement le faire.

Résultat, avec cette augmentation du prix moyen du processeur, Apple pourrait être tenté de faire subir la hausse des coûts sur ses clients. Ce qui signifierait en clair augmenter potentiellement de plusieurs dizaines d'euros le tarif des iPhone qui intégreront la puce gravée à 2 nanomètres.

On peut se demander si les très bons chiffres de vente de la série iPhone 17 ne pousseront pas la firme de Cupertino vers cette direction, la direction étant plus assurée du succès de ses appareils qu'auparavant.