La prochaine série d'iPhone, les iPhone 18, pourrait coûter plus cher en magasin. La faute à un élément clé de l'appareil, développé par Apple.
Les smartphones d'Apple sont connus pour afficher un prix déjà relativement assez élevé, par rapport à la concurrence. Un prix qui est aussi dépendant des grandes lignes d'approvisionnement de la marque à la pomme croquée, qui peut souffrir à l'occasion du contexte politique, comme depuis l'arrivée de Donald Trump. Mais l'année prochaine, ce prix pourrait être revu à la hausse à cause d'Apple lui-même !
La prochaine puce A20 d'Apple coûterait plus cher
Cette année, les amoureux d'Apple ont eu la chance de bénéficier d'une série iPhone 17 qui est sorti au même tarif que ses prédécesseurs. Mais ça ne pourrait pas être le cas l'année prochaine.
En effet, le média Chine Times nous apprend que la prochaine puce conçue par Apple, l'A20, verra son coût de production augmenter considérablement, de l'ordre de +50% par rapport à la génération précédente !
Apple décidera-t-il de faire porter le coût sur ses consommateurs ?
Et pour cause, cette puce fera appel à la toute dernière technologie de gravure de TSMC, d'une finesse de 2 nanomètres. Or le fondeur taïwanais a investi énormément de capital dans le développement de capacités de production utilisant ce process, et ne souhaite en conséquence pas négocier sur le tarif, comme il pourrait habituellement le faire.
Résultat, avec cette augmentation du prix moyen du processeur, Apple pourrait être tenté de faire subir la hausse des coûts sur ses clients. Ce qui signifierait en clair augmenter potentiellement de plusieurs dizaines d'euros le tarif des iPhone qui intégreront la puce gravée à 2 nanomètres.
On peut se demander si les très bons chiffres de vente de la série iPhone 17 ne pousseront pas la firme de Cupertino vers cette direction, la direction étant plus assurée du succès de ses appareils qu'auparavant.