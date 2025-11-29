Parmi les nombreux autres points abordés par AYANEO, notons des informations utiles à propos de la batterie. La NEXT II sera effectivement la première console Ryzen MAX+ 395 à intégrer une batterie et, pour ne pas que la chose s'épuise en quelques minutes, AYANEO a mis le paquet : on parle ici d'une capacité de 115 Wh, bien plus que les mieux équipées des consoles précédentes (80 Wh) et même qu'un certain nombre d'ordinateurs portables.

Enfin, AYANEO ne semble pas manquer la cible du côté des contrôleurs avec à peu près le meilleur de ce que l'on trouve chez tous les concurrents réunis : des sticks à effet Hall, des gâchettes équipées de la même manière avec, en plus, la possibilité de bloquer leur course, une croix directionnelle plus précise, deux touchpads façon Steam Deck, un nouveau moteur de gestion des vibrations… mais pas de gyroscope à première vue.