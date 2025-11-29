AYANEO prépare la console « la plus tout » et qui devrait, bien sûr, être vendue très, mais alors très cher !
Pas sûr qu'une telle machine ait un véritable public, mais cela n'empêche pas AYANEO de préparer ce qui sera assurément une vitrine technologique de son savoir-faire en matière de consoles portables. La NEXT II promet de rendre hommage à la KUN et de mettre au pas toutes les autres machines.
Le Ryzen MAX+ 395 et ses 16/40 cœurs CPU/GPU
Entre bête de course et bête de foire, la NEXT II est une console clairement à l'opposé de la philosophie de Valve sur son Steam Deck. Après des mois de rumeurs et annonces teasing, AYANEO lève enfin le voile.
En premier lieu, la firme chinoise confirme bien sûr la présence du processeur Ryzen MAX+ 395. Une solution qu'AMD commercialise au prix fort, mais qui n'a pas d'équivalent sur le marché avec ses 16 cœurs CPU en architecture Zen 5 et ses 40 unités de calcul GPU en RDNA 3.5. De manière pas si surprenante – merci le récent boom des prix de la mémoire ? – AYANEO ne communique pas sur la quantité de DDR qui épaulera la puce.
Les mêmes causes produisant logiquement les mêmes effets, AYANEO ne donne pas non plus de précision sur la solution de stockage qui équipera la NEXT II. Il s'agira bien sûr d'un SSD, sans doute un modèle à la norme PCI Express Gen 4 et vraisemblablement avec plusieurs choix de capacité, mais 2, 4 ou même 8 To, la question se pose toujours… Comme celle du prix de la console, AYANEO gardant cette précision pour plus tard.
AYANEO ne communique pas non plus la date de sortie exacte de sa machine qui semble donc toutefois avoir quitté le stade du prototype pour de vrais produits prêts à être commercialisés.
Écran 9 pouces OLED et batterie… 115 Wh !
L'annonce de la société chinoise laisse donc quelques questions en suspend, mais précise de nombreux détails techniques et, en particulier, elle permet de voir qu'il n'est même pas question d'un écran de 8,4 pouces comme sur la KUN ou de 8,8 pouces comme sur la Legion Go. Non, la NEXT II sera doté de la plus large dalle jamais vue sur une portable : un modèle de 9,04 pouces – OLED bien sûr – capable d'une définition de 2 400 x 1 504 pixels.
Mieux, la dalle est compatible HDR, annoncée pour un pic de luminosité de 1 100 nits et capable d'employer plusieurs fréquences de rafraîchissement (60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz et 165 Hz). Hélas, il n'a pas été question de VRR – ou fréquence de rafraîchissement variable – ce qui serait bien évidemment un point regrettable, mais hélas assez fréquent sur de nombreuses dalles employant la technologieu OLED. On ne peut pas tout avoir.
Parmi les nombreux autres points abordés par AYANEO, notons des informations utiles à propos de la batterie. La NEXT II sera effectivement la première console Ryzen MAX+ 395 à intégrer une batterie et, pour ne pas que la chose s'épuise en quelques minutes, AYANEO a mis le paquet : on parle ici d'une capacité de 115 Wh, bien plus que les mieux équipées des consoles précédentes (80 Wh) et même qu'un certain nombre d'ordinateurs portables.
Enfin, AYANEO ne semble pas manquer la cible du côté des contrôleurs avec à peu près le meilleur de ce que l'on trouve chez tous les concurrents réunis : des sticks à effet Hall, des gâchettes équipées de la même manière avec, en plus, la possibilité de bloquer leur course, une croix directionnelle plus précise, deux touchpads façon Steam Deck, un nouveau moteur de gestion des vibrations… mais pas de gyroscope à première vue.
Des contrôles modernes et particulièrement complets sur la NEXT II. ©AYANEO
Voilà donc un tour encore un peu plus complet de ce qui sera à n'en pas douter la Rolls Royce de la console portable, mais qui approchera dangeureusement le seuil des 2 000 euros… et pourquoi pas le dépasser ?
Source : AYANEO